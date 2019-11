Sciopero benzinai in Puglia, ecco le aree aperte sulle autostrade

È partito lo sciopero di 48 ore dei benzinai di tutta Italia, che incrociano le braccia fino all'8 novembre, in tutto 48 ore, per protestare contro le politiche governative. Anche in Puglia alta adesione, ma come sempre accade in questi casi sulle autostrade alcune aree di servizio garantiscono l'erogazione del carburante. Ecco quali sono:

Sulla A14 da Bologna a Taranto, aree di servizio: S. Trifone ovest, Le Saline ovest, Murge ovest, Le Fonti est, Canne della Battaglia est, Gargano est. Sulla A16 da Canosa a Napoli, aperta l'area Ofanto nord.

(foto Luca Turi)