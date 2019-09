Matera, Carabinieri green: ecco i nuovi mezzi ecologici per vigilare nei Sassi

I Carabinieri green a Matera. In occasione del potenziamento del servizio di vigilanza nella Città dei Sassi, l?Arma ha dotato i propri reparti territoriali di nuovi mezzi, alcuni dei quali ecologici. In particolare ai Carabinieri di Matera sono stati assegnati autovetture con motore elettrico (Renault Zoe), ibrido (Toyota Yaris Hybrid) e motocicli (Ducati “Multistrada 1200 Enduro” ed il quadriciclo “Quooder 400” prodotto dalla Quadro Vehicles).

La notevole presenza di turisti, anche stranieri, sempre in costante aumento, che ogni giorno visitano i siti di interesse storico, culturale e paesaggistico che contraddistinguono la Città dei Sassi, comporta la necessità di incrementare la presenza rassicurante dei Carabinieri sul territorio. In tale contesto quindi, al fine di garantire un presidio dell’Arma, maggiormente efficiente, sono stati assegnati i seguenti veicoli:

Le due autovetture, Renault Zoe con motore elettrico e Toyota Yaris Hybrid con motore a benzina associato ad uno elettrico, sono destinate in particolare all’impiego in aree pedonalizzate, zone a traffico limitato o sottoposte a particolari vincoli ambientali. Tali veicoli permettono un controllo più incisivo, capillare e dinamico della città ad emissioni “zero”, con speciale attenzione al centro storico ed al rione sassi.

I due quadricicli “Qooder 400”, prodotti dalla Quadro Vehicles, agili come una moto, ma molto più sicuri e stabili, permettono delle prestazioni particolari in determinate contesti ambientali, come strade a ciottoli e terreni dissestati, che altrimenti sarebbero difficilmente percorribili con gli ordinari automezzi in dotazione.

Le due moto Ducati “Multistrada 1200 Enduro”, vanno a rafforzare il dispositivo di pronto intervento del Nucleo Radiomobile sul territorio.