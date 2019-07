Taranto, la gru Mittal abbattuta dal maltempo si inabissa in mare

TARANTO - Un operaio 31enne della provincia di Taranto, Mimmo Massaro, di Fragagnano, risulta disperso dopo che una gru operante sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal Italia di Taranto è finita in mare dopo lo scontro con un altro braccio meccanico provocato da una forte raffica di vento. Il braccio d'acciaio si è inabissato nel tratto di acqua antistante: sono stati attivati immediatamente i soccorsi, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, a causa della ondata di maltempo che ha colpito tutta la regione, una raffica di vento avrebbe provocato lo scontro tra due gru in movimento, la «DM 5» e la «DM 8»: dopo l'urto, la prima è finita in mare portandosi dietro la cabina in cui c'era un gruista 30enne, mentre l'altra è precipitata sulla banchina. Sommozzatori, polizia e mezzi e personale della capitaneria di Porto sono al lavoro per trovare l'operaio.

Non è la prima volta, purtroppo, che si verificano simili incidenti proprio al quarto sporgente: nel 2012, in seguito a un tornado che si abbattè su Taranto, morì Francesco Zaccaria, un operaio di 29 anni, che si trovava nella cabina della stessa gru «DM 5» (nel frattempo ricostruita) e ripescato in mare a trenta metri di profondità.

Cinque anni fa, un analogo incidente, sempre al quarto sporgente provocò il ferimento di due operai dopo la rottura di una gru chiamata «DM 7» che si spezzò in due tronconi.

Un anno fa, invece, la morte del 28enne Angelo Fuggiano, dipendente della Ferplast, una delle tante imprese appaltatrici del siderurgico. Sposato, due figli piccoli, Angelo era residente nel quartiere Tamburi: insieme a dei colleghi, Fuggiano stava sostituendo la fune a una gru - ferma per manutenzione da due giorni - del quarto sporgente portuale del siderurgico. Quando la carrucolo che trasportava il grosso cavo d'acciaio si staccò e colpì il giovane uccidendolo.