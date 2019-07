Bari, discarica a cielo aperto: divani, letti matrimoniali e sedie in via Napoli

BARI - Sedie, divani e letti abbandonati per strada vicino i cassonetti della spazzatura posti tra via Pizzoli e via Napoli di Bari. È una vera e propria discarica a cielo aperto quella che stamattina i residenti del quartiere Libertà si sono ritrovati sotto gli occhi. I soliti incivili che hanno lasciato vicino i bidoni addirittura una parete attrezzata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dell'Amiu e la Polizia Locale che grazie all'ausilio di alcune telecamere di videosorveglianza, stanno cercando di risalire ai responsabili.