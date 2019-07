Tennis, così il tarantino Fabbiano ha eliminato il greco Tsitsipas

Continua a stupire tutti sui campi in erba Thomas Fabbiano: il tennista pugliese, numero 89 nel ranking mondiale, si è preso la rivincita sul 2018, quando toccò a lui salutare Wimbledon, ed ha eliminato al primo turno il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking mondiale. L'atleta tarantino (èdi San Giorgio jonico) in 3 ore e 21 minuti di gioco ha avuto la meglio sul quotatissimo avversario in cinque set: 6-4, 3-6, 6-4, 6-7(8/10), 6-3 il risultato finale. Fabbiano ha avuto due match point già durante il tiebreak del quarto set. Non ha sprecato il terzo nel quinto, dopo aver strappato il servizio a Tsitsipas. Fabbiano è reduce dalla semifinale centrata sui prati di Eastbourne.