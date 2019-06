John Turturro è cittadino onorario di Giovinazzo

John Turturro è ufficialmente cittadino onorario di Giovinazzo (Ba). L'attore italo-americano, protagonista della serie tv Il Nome della Rosa, ha ricevuto questa sera le chiavi della città e la cittadinanza onoraria, dal momento che il papà, Nicola Turturro, nacque proprio nella cittadina e a 6 anni emigrò in America. Il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, aveva già espresso la sua gioia: «Averlo qui, per la prima volta in via ufficiale, non è solo il mio sogno che si avvera, ma la gioia e l'orgoglio di una città intera perché quelli come John sono i nostri ambasciatori nel mondo e rappresentano le nostre radici che ci tengono stretti nonostante le distanze».