Foggia Salernitana, i gol, i tifosi, l'esultanza: è corsa per la salvezza. FOTORACCONTO

Foggia batte la Salernitana 3-1, ma la vittoria non cambia di molto la situazione. Tuttavia i rossoneri restano ancora in corsa per i play out. La squadra pugliese chiude di fatto il match con due gol nel primo tempo: 1-0 al 16' con Deli che mette dentro a due passi dalla porta dopo una respinta di Micai su tito di Iemmello, 2-0 dopo tre minuti con Greco che spiazza Micai e sigla il raddoppio. Nella ripresa Jallow accorcia le distanze dopo 13', ma il 3-1 di Iemmello arriva subito dopo.

Il Foggia resta sempre terzultimo in zona retrocessione, è in corsa per poter fare i play out anche se è sfavorita rispetto alle altre squadre in vantaggio sugli scontri diretti: il venezia ha pareggiato con il Cosenza incassando un punto mentre il Livorno ha vinto a Verona (rappresentando una delle novità della giornata) incassando tre punti. La situazione resta tutta ancora aperta: il Foggia ha altre due partite per poter sperare, lunedì in casa col perugia (alle 21) e ultima a Verona l'11 maggio.