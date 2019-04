Modugno, silos perde ammoniaca: allarme sulla statale 96

Allarme nel tardo pomeriggio a Modugno dove i vigili del fuoco sono intervenuti con squadre speciali a causa dello sversamento di ammoniaca da un silos della Olearia pugliese, uno stabilimento a quanto pare ormai chiuso da tempo sulla statale 96. Per cause ancora da accertare - forse una falla nella cisterna - sarebbe fuoruscita la sostanza tossica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e le squadre Nbc dei Vigili del fuoco. Sono in corso rilevamenti e al tempo stesso si sta intervenendo per trasferire l'ammoniaca in una località più sicura frenando così lo sversamento.