Bari, ramanzina per gli sporcaccioni dopo il Bottellon, l'Amiu: «Meritiamo rispetto»

BARI - Bottiglie di vetro, lattine, boccioni di vino plastica e cartacce tra le aiuole di Piazzale Lorusso e le panchine: Bari si è svegliata in mezzo allo scempio lasciato dai giovani che ieri hanno dato vita al consueto bottellon a San Pasquale. Il piazzale, punto di ritrovo consolidato del quartiere, è stato ripulito dagli operatori dell'Amiu che però hanno fatto una ramanzina sulla loro pagina Facebook rivolgendosi ai ragazzi "sporcaccioni": «Il buongiorno arriva da piazzale Lorusso, dove la notte scorsa qualcuno ha fatto festa - denuncia l'Amiu Puglia - E questo è lo stato in cui ha lasciato l’area. Gli operatori sono al lavoro per ripulire tutto, è uno spettacolo desolante che si commenta da sé. Bari e i baresi meritano rispetto».