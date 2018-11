Nebbia a Bari: dal mare ai grattacieli il paesaggio è mozzafiato

Non solo disagi: la nebbia di queste ore che ha ricoperto Bari e tutta la provincia ha sicuramente creato dei problemi (alcuni voli sono stati dirottati), ma allo stesso tempo ha reso magici e un po' spettrali alcuni scenari quotidiani. Come si può vedere in queste immagini, non risparmia nulla: dal mare ai grattacieli, tutto è avvolto in una coltre umida, eppure alcune istantanee sono mozzafiato.

(foto Luca Turi)