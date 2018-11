Bari, aeroporto chiuso per nebbia: 5 voli cancellati, 4 dirottati

BARI - La nebbia calata ieri sera ha causato disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo all’aeroporto di Bari. Sono stati infatti cancellati i voli di Wizz Air per Vienna delle ore 21,30, di Easyjet per Milano Malpensa delle 21,45 e di Ryanair per Roma Fiumicino delle 21,45, per Pisa delle 21,55 e per Bologna delle 22,05. Dirottati altrove invece i voli in arrivo: di Easyjet da Milano Malpensa (atterraggio previsto alle 21,15, deviato a Napoli), di Ryanair da Roma Fiumicino (21,20, a Napoli), Pisa (21,30, a Pescara) e Bologna (21,40, a Brindisi) e di Alitalia da Roma (21,40, tornato a Fiumicino) e da Milano Linate (22,25, a Napoli).