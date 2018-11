Casellati si fa tentare a Bari vecchia da sgagliozze e orecchiette

La Presidente del senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dopo la cerimonia al Sacrario dei Caduti al rione Japigia, si è fatta tentare da una visita nella città vecchia. Accompagnata dal governatore, Michele Emiliano, e dal sindaco, Antonio Decaro, la seconda carica dello Stato ha fatto capolino tra le viuzze del centro storico: la sua presenza non è passata inosservata da tanti che in quel momento affollavano i vicoli. La Casellati non ha resistito alla degustazione di tipiche sgagliozze (quadratini di polenta fritta) avendo modo di apprezzare anche l'arte delle orecchiette fatte in casa che rappresentano un simbolo della nostra città. Ha donato un foulard del Senato ad una 99enne barese che oggi compie gli anni (nella foto) e, accompagnata dal presidente della Regione, Michele Emiliano, e dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha ammirato i monumenti storici della città. Subito dopo la Presidente del Senato ha fatto visita al teatro Petruzzelli.

«Il presidente del Senato oggi ci ha onorato di una visita all’interno del centro storico. - ha detto il sindaco Decaro - Abbiamo avuto la possibilità di guardare quelli che sono i contenitori culturali più belli e più interessanti della nostra città e questo ci ha fatto molto piacere, ci ha fatto piacere che ha voluto incontrare i cittadini della mia città e li ha voluti salutare personalmente». Nel pomeriggio la presidente Casellati si sposterà a Matera, capitale della cultura 2019