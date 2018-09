Tromba d'aria e bomba d'acqua nel Barese: tutte le immagini del maltempo

BARI - Città allagata, disagi sul lungomare, nel centro e nelle zone limitrofe, alberi caduti e una tromba d'aria in località Cozze: è questo il bilancio della bomba d'acqua che si è abbattuta questo pomeriggio intorno alle 16 su Bari. Sono stati minuti di puro inferno: pioggia torrenziale, improvvisa, vento fortissimo. E anche se alcune foto, soprattutto quelle delle nuvole in tempesta sul mare, sono mozzafiato, indubbiamente chi si è trovato sotto il diluvio non avrà vissuto momenti ugualmente piacevoli.

(Foto Luca Turi)