Bari, le note del piano annunciano l'alba sulla riva di Torre Quetta

Concerto di pianoforte all'alba: ad esibirsi, sulla popolare spiaggia barese in un Sunrise concert, Cesare Picco, pianista improvvisatore e compositore a suo agio tra i beat elettronici come tra i suoni di un'orchestra barocca, da sempre esploratore di nuovi suoni e sperimentatore trasversale in ogni ambito musicale. Mentre il sole sorgeva, con le sue note ha allietato centinaia di persone che non hanno rinunciato all'appuntamento, approfittando anche a fare un tuffo in acqua. All'esibizione ha preso parte anche l'assessore alla Cultura, Silvio Maselli. L'iniziativa fa parte della prima edizione del Bari Piano Festival (da sabato 25 agosto fin a domenica 2 settembre), ideato dal Comune di Bari, promosso e organizzato da Teatro Pubblico Pugliese e dalla Fondazione Petruzzelli, con la direzione artistica di Emanuele Arciuli.