Se Barbie va in gita fra i trulli e scopre la Puglia dei «selfie»

Barbie in giro per la Puglia. Letteralmente. No, non è uno scherzo. La bambola più famosa del mondo è in viaggio per la nostra regione a caccia del selfie perfetto con i panorama più caratteristici e affascinanti del Tacco d'Italia. Basta cercare sul profilo Instagram di @barbieintown per trovarla circondata dai trulli di Alberobello, all'ombra del Colosso di Barletta, fino ad ammirarla in uno scatto con la scogliera e il mare di Polignano sullo sfondo. L'influencer per antonomasia che da sempre accompagna grandi e piccini con i suoi outfit originali e le sue avventure sul piccolo e grande schermo, è al centro del progetto Barbie in Town, nato dall'idea di due collezionisti pugliesi di bambole, Gabriele Del Buono e Pietro Milella, il cui scopo è quello di raccontare la Puglia in modo diverso, affiancando ai luoghi più amati, quelli più nascosti e sconosciuti, con l’aiuto di una modella d'eccezione: Barbie, appunto. Una brand identity forte, scelta per narrare, viaggiare e descrivere la Puglia in un modo molto diverso dal solito. E così da Bari a Taranto, da Polignano a Alberobello, passando per il Salento e il Gargano, la bella Barbie racconta la nostra regione tra luoghi di storia, di cultura, di culto religioso di nicchia, coniugandole con le mete più amate dai turisti.

«L'idea è nata per caso - spiegano i due creatori del progetto - dopo anni di collezionismo e numerosi contest fotografici sui social, abbiamo avvertito l’esigenza di trovare una dimensione nuova per fotografare le nostre Barbie, assieme al desiderio di raccontare la nostra terra da una nuova prospettiva». Grazie all'immediato successo dell’iniziativa, da Bari il progetto si è esteso fino a toccare i luoghi più inesplorati della regione. Ma Barbie in Town non si ferma mica qui: con la valigia pronta ha già visitato città come Napoli, Roma, Matera e anche Tirana.

Dalla celebre bionda alla mora, di qualsiasi etnia o con disabilità, sempre impeccabile con i suoi abitini, sui social è possibile ammirare diversi «modelli» di Barbie e Ken al cospetto di tantissime bellezze locali.

Scorrendo verso il basso, poi, oltre allo scatto strappalike, nella descrizione del post, il lettore si documenta anche sulla storia e l'origine del luogo o del monumento immortalato. Un'idea «nata prima della diffusione del Covid-19 e messa in atto - sottolineano i due - per stuzzicare l'attenzione del turista per riscoprire la Puglia e valorizzarla, pur restando a casa, sfruttando l'azione influente di un personaggio così popolare, una vera icona pop».

Tra miti, storia e tradizioni culinarie, Barbie in Town mostra la Puglia come non l'avete mai vista.