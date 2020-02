La Puglia incanta gli operatori turistici israeliani

È in Puglia per la prima volta una delegazione del tour operator più importante in Israele, Mixoy, For better Life, interessato alla promozione della Puglia sia in ambito turistico che in quello agro-alimentare. Invitato da Pugliapromozione, su proposta dell’Ambasciatrice della Puglia e dei Pugliesi nel mondo, Nancy Dell’Olio, il gruppo di operatori turistici israeliani è arricchito dalla presenza della giornalista cinese Yu Weiwei, invitata da Pugliapromozione e dall’Assessorato all’Agricoltura- Coordinamento dei Servizi Territoriali della Regione Puglia.

«Bellezza, cibo, qualità della vita hanno incantato gli operatori israeliani che sono rimasti particolarmente colpiti dalla luce di questa terra e dal calore della ospitalità. La Puglia viene promossa come centro del Mediterraneo, sintesi perfetta tra cultura occidentale e orientale – ha commentato Nancy Dell’Olio che in questi giorni accompagna la delegazione nel tour pugliese - Gli israeliani sono interessati a portare in Israele i nostri prodotti, in particolare olio e vini e a creare incoming turistico da Israele, anche attraverso la promozione di corsi culinari. Si è unita a noi una famosa giornalista cinese per la quale la Puglia è stata una grande scoperta».

Già al secondo giorno di tour in Puglia, infatti, Yu Weiwei, per la prima volta in Puglia, ha detto: «Vorrei venire a vivere qui in Puglia«, un commento che la dice tutta sull’entusiasmo per la nostra regione. Yu Weiwei cura la comunicazione per il governo cinese per le celebrazioni dei 50 anni di rapporti italia-Cina e collabora con diversi organi di stampa cinesi ma anche con testate italiane, come il Corriere della Sera. La sua presenza in Puglia è utile a consentire una conoscenza della regione, che sia di supporto allo sviluppo di successive strategie di promozione della Puglia in Cina.

Intenso il programma del Tour organizzato da Pugliapromozione: sabato scorso la delegazione, che ha pernottato alla Masseria Pettolecchia, ha fatto una visita guidata nel centro storico di Locorotondo. Ieri, visita guidata del centro storico di Ostuni, quindi a Polignano nell’Azienda Presidio Slow Food Terre di San Vito, in visita al vigneto e alla cantina; dopo una passeggiata nel centro storico di Polignano a Mare, tappa a Bari per una passeggiata nel centro storico dove hanno incontrato Nunzia Caputo, «papessa delle orecchiette a Bari vecchia». Il programma prevede questa mattina un Incontro con il Presidente di Unioncamere, Sandro Ambrosi, presso la Sede della Camera di Commercio di Bari, quindi ad Andria presso Tenuta Zagaria e una visita dell’Azienda Agricola del Conte Spagnoletti Zeuli con degustazione. Ultima tappa Trani dove domani è prevista una visita al Museo ebraico Sant’Anna.