MONTALBANO JONICO - Tre prodotti tipici di Montalbano Jonico, nel Materano, hanno ottenuto il marchio «Deco», che certifica la denominazione comunale di origine: lo ha annunciato il sindaco Piero Marrese, che ha indicato l’obiettivo di «legare il territorio dei calanchi all’eccellenza dei prodotti tipici». I tre prodotti tipici sono il cosiddetto «pastizzo», un rustico legato alla Settimana Santa; una pizza con pomodoro e lardo di maiale denominata «strazzata» e un dolce natalizio chiamato «panzerottino con i ceci».

Il cibo da valorizzare con la natura lucana

«L'obiettivo è far sì - ha spiegato Marrese - che i prodotti tipici a marchio De.Co. pubblicizzino, trainandolo, il territorio dei calanchi e, allo stesso tempo, che lo stesso territorio pubblicizzi e traini quei prodotti, dando corso a un vero e proprio circolo virtuoso. In una parola, vorremmo che il consumatore riconosca i tre prodotti come tipici della terra dei calanchi e, allo stesso tempo, che il nostro territorio, sempre più identificato con la riserva dei calanchi, spiani la strada al successo di questi prodotti».