Matera, sotto chiave il cimitero abusivo delle auto

Matera - La guardia di finanza di Matera ha sottoposto a sequestro preventivo, già convalidato dal gip del Tribunale di Matera, un terreno di circa 3.000 metri quadrati adibito abusivamente ad autodemolizione e discarica di rifiuti speciali, in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Sull'area, in parte di proprietà comunale e prospiciente il Parco delle Chiese Rupestri, sono stati rinvenuti numerosi autoveicoli fuori uso, carcasse di autovetture, di camion e rimorchi, nonché rottami ferrosi e materiale vario. Il gestore dell'area è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e invasione di terreno di proprietà pubblica.