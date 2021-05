A Matera week end di vaccinazioni per over 40

Matera - Da domani a domenica 23 saranno organizzati a Matera tre Open day per gli over 40 ai quali verrà somministrato il vaccino anti-covid Johnson &Johnson.

D’intesa con la procura di Matera, sottolinea l’Azienda sanitaria locale, sono state programmate «tre giornate per promuovere le vaccinazioni, mettendo a disposizione 250 dosi al giorno, da somministrarsi dalle ore 15 alle 20». Nell'occasione la sala «Pasolini» riapre e ritorna centro hub.

Il link alla piattaforma di prenotazione «è consultabile sulla home page del sito istituzionale dell’Azienda sanitaria di Matera».