Matera, messa simbolica nella zona Paip

Matera - Una messa nella zona Paip, 45 anni dopo la sua nascita. Si tratta di uno dei primi insediamenti di questo genere, pensato nell’obiettivo di creare spazi adeguati per gli imprenditori. Le due aree Paip di Matera, tuttavia, hanno bisogno ora più che mai di rilancio e di nuove proposte per la vivibilità, l’ordine e il decoro, partendo da una nuova gestione dei servizi alle imprese, introducendo nuove occasioni di sviluppo. Soprattutto in questa fase: la lunga emergenza sanitaria ha determinato effetti dirompenti sull'economia.

Ecco dunque il significato profondo della messa celebrata nella zona Paip nel giorno della Festa del Lavoro, celebrata non a caso in via Primo Maggio. A celebrare la messa il vicario dell'Arcivescovo, Mons. Filippo Lombardi. Presenti tra gli altri il prefetto Rinaldo Argentieri, l'assessore comunale alle attività produttive Giuseppe Digilio e il consigliere regionale Piergiorgio Quarta. (foto Genovese)