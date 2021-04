Coronavirus, Figliuolo in visita al punto vaccinale di Matera

Il Commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, e il Capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, sono arrivati poco fa a Matera, nella tenda donata dal Qatar e allestita come punto vaccinale nei pressi dell’ospedale Madonna delle Grazie. Ad attenderli c'era, tra gli altri, il presidente della Regione, Vito Bardi.

La visita - che rientra nell’ambito dei sopralluoghi nelle regioni per verificare l’andamento della campagna vaccinale - proseguirà nel pomeriggio a Potenza, nell’altra tenda donata dal Qatar, in uno dei parcheggi dell’ospedale San Carlo. In seguito Figliuolo e Curcio dovrebbero partecipare anche un incontro nella sede della Regione Basilicata.