Matera, proteste in carcere: detenuto sul tetto

Per protestare contro le restrizioni ai colloqui decise in seguito all’emergenza legata al coronavirus, una decina di detenuti del carcere di Matera si è rifiutata stamani di rientrare nelle celle: un detenuto è riuscito a salire sul tetto dell’istituto.

Nel carcere sono intervenuti agenti di Polizia, Carabinieri e militari della Guardia di Finanza «per contenere e gestire la protesta in sinergia con la polizia penitenziaria», ha reso noto il questore di Matera, Luigi Liguori, che ha definito «decisa" la protesta dei detenuti.

(foto Genovese)