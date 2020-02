Nel cuore di Matera ecco i primi casali hi-tech e a impatto zero d'Europa

MATERA - Ecco i primi casali hi-tech e super green in Europa nel cuore di Matera, dove sostenibilità, comfort e attenzione alla salute convivono sotto lo stesso tetto.

Un progetto, sviluppato dal brand pugliese Lusseri, che coniuga innovazione e tradizione, adottando lo stile tipico dei casali antichi della civiltà contadina e fulcro della crescita territoriale, attualizzati in chiave tecnologica ed ad impatto zero al cento per cento, tanto da ottenere il protocollo di certificazione EcO.

Saranno edifici “nZeB” (che sta per nearly Zero Energy Building), ovvero ad altissima prestazione che riducono il più possibile i consumi e l’impatto nocivo

sull’ambiente.

I casali sono aperti a ogni richiesta della clientela più esigente: biopiscina, Spa, palestra e sauna per il benessere fisico e mentale.

Ogni abitazione si svilupperà su 3 livelli, i collegamenti verticali saranno garantiti da ascensori, il giardino si estende dai 600 agli 800 metri quadri e l’edificio sarà notevolmente integrato con impianti di energia rinnovabile.