«Mia moglie», «Il mio capo»: a Matera i «poveri cristi» corrono e ognuno porta la sua «croce»

Questa domenica, 17 novembre 2019, verrà ricordata a Matera per aver ospitato la prima edizione della Corsa dei Poveri Cristi, un evento podistico non agonistico in cui ogni partecipante corre portando con sé una grande croce, indicando in cima al fardello la sua “croce” (ce ne sono di tutti i colori, "mia moglie", "mio marito", "il mio capo", "l’insicurezza", "sono profondamente razzista"). Un progetto destinato a tutti, uomini e donne, poveri cristi e povere criste che non temono la stigmatizzazione. L’idea dell’evento è nata nel 2018 all’interno della Community Online della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

(foto Genovese)