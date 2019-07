Un'onda arcobaleno invade i Sassi di Matera: ecco la parata del Pride

MATERA - Un'onda arcobaleno si riversa tra i Sassi: è la parata del Matera Heroes Pride 2019. Per la prima volta anche la Basilicata ospita un evento del genere. Centinaia di persone hanno preso parte all'evento con cartelloni, palloncini e travestimenti di ogni colore. Tra loro anche giocolieri e artisti di strada sui trampoli. Durante la manifestazione striscioni e slogan per inneggiare all’amore e alla libertà di vivere la sessualità nel modo più consono al proprio modo di essere. L'evento, organizzato su iniziativa dell’Arcigay Basilicata “Marco Bisceglia”, ha visto partecipare gente di tutte le età, comprese (come mostrano le immagini) alcune anziane signore incuriosite dall'atmosfera festiva.