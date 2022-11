Fattore Campo, inaugurato il campo di calcetto in Piazzale Cuneo a Lecce

LECCE - È stata infatti inaugurata la prima area dedicata allo sport del progetto Fattore Campo, l'iniziativa sociale di BKT, title sponsor della Serie BKT, che prevede la riqualificazione di nuovi spazi di gioco nelle città del Campionato degli Italiani. Nella stagione 2021-22 a vincere è stata Lecce che ha visto completamente ristrutturato il campo da calcetto di Piazzale Cuneo, nel quartiere 167. I protagonisti della vittoria sono stati i tifosi giallorossi che, giocando al BKTpremia - il concorso ufficiale della Serie BKT che permette di vincere numerosi premi -, hanno accumulato punti fondamentali per piazzare il progetto del Comune di Lecce al primo posto della speciale classifica di Fattore Campo. Oggi è stato tagliato il nastro inaugurale che, di fatto, ha sancito la nascita del primo progetto di Fattore Campo, grazie alla sinergia tra BKT, Lega B, Havas Sports & Entertainment (HSE), le Istituzioni locali e il Club. L’evento ha inoltre ricevuto il patrocinio del Comune di Lecce.

L’evento si è aperto con i saluti del Sindaco Carlo Salvemini e l'intervento da parte dell’Assessore allo Sport Paolo Foresio. A seguire l’Amministratore Delegato di BKT Europe Lucia Salmaso che ha espresso il proprio orgoglio per la realizzazione del nuovo campo. E ancora il Vicepresidente dell’U.S. Lecce Dott. Corrado Liguori e Carlo Longhi della Lega Nazionale Professionisti B che ha collaborato a stretto contatto con BKT, con cui condivide due valori fondamentali quali l’attenzione ai territori e ai numerosi tifosi. In chiusura Edoardo Alzetta, Head of Sports di Havas Media Group in Italia e responsabile di HSE, il team di sport marketing del Gruppo che ha ideato il progetto. Dopo aver affisso una targa simbolica sulla recinzione del nuovo campo ristrutturato, l’attenzione si è rivolta all’ospite d’eccezione Ernesto Chevanton, attuale allenatore in seconda della primavera dell’U.S. Le cce e presente in qualità di ambassador. Lo stesso Chevanton ha visto dare il via ai lavori di un murales simbolico, che apparirà sulla facciata di un caseggiato nei pressi del campo e raffigurerà appunto la leggenda giallorossa insieme a un bambino.

«Socialità e territorio. Mi vengono in mente queste due parole chiave di fronte a questo campetto risistemato e messo a disposizione della comunità - le parole del presidente della lega di B, Mauro Balata - È la realizzazione del progetto 'Fattore Campò, presentato un anno fa e che ho particolarmente a cuore poiché incarna due valori chiave che la Lega B ha nel suo DNA e che sviluppa attraverso iniziative, azioni e idee. Desidero ringraziare il nostro partner principale, BKT, title sponsor del campionato, che procede con noi nella medesima direzione, condividendo gli stessi valori e principi. Portare a compimento il campetto non è soltanto la testimonianza di un’opera di riqualificazione, ma assume un valore sociale molto forte perché darà vita a tante partite, a tante sfide e a tanti amici».