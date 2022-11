Lecce: gattino incastrato nel motore di un'auto

LECCE - Fuori programma con sorpresa, oggi a mezzogiorno a Lecce, nella centrale piazza Mazzini pullulante anche di turisti, a passeggio, assieme ai leccesi, per le assolate vie del centro. Alla vista di un mezzo dei vigili del fuoco, i più hanno pensato al peggio, ma quando si sono avvicinati agli uomini in tuta rossa, hanno scoperto che erano indaffarati attorno al vano motore di una fiammante Kia Sportage di colore nero, dal quale proveniva il miagolio di un gattino. Sì, proprio un gattino, che evidentemente, fra il metallo del motore aveva trovato tepore e riparo.

A dare l’allarme, era stata la proprietaria del mezzo, che a sentire il lamento del gattino, si è guardata bene dall’avviare l’accensione. Per più di un’ora, utilizzando anche i richiami registrati su you tube, i pompieri hanno tentato di fare uscire il piccolo felino, ma invano.

Alla fine, mentre i passanti continuavano a fermarsi per capire cosa stesse accadendo in piazza, d’intesa con la proprietaria della vettura, sono andati via, ma solo nella speranza che senza il vociare dei curiosi, sentendosi sicuro, il gattino si decidesse ad abbandonare l’insolito rifugio. La stessa cosa ha fatto la donna, nel suo caso allontanandosi a piedi. Inutile aggiungere, che gli uni e l’altra, si sono ripromessi di tornare sul posto con un unico obiettivo: liberare il gattino.