Salento, una tartaruga nidifica nello stabilimento balneare

Lecce - Grande entusiasmo a Torre dell'Orso sulle cui spiagge, dopo anni di assenza, una femmina di Caretta Caretta è tornata a nidificare. La sorpresa nelle scorse ore: il custode notturno delle stabilimento balneare La Kueva, Davide Chiriatti, insieme a Giuseppe Durante hanno assistito all'uscita di una grossa femmina di tartaruga marina per la deposizione delle uova.

La tartaruga si è spinta fin sotto la passerella del lido per sotterrare il suo tesoro. Gli operatori del CRTM di Calimera, avvertiti dalla Guardia Costiera di Otranto sono subito intervenuti per mettere in sicurezza l'area, con il supporto dell'ufficio marittimo di San Foca.

«Siamo molto contenti di quello che è successo e ci auguriamo che tutto vada per il meglio, non vediamo l'ora di assistere alla nascita dei piccoli che a quanto ci dicono gli esperti avverrà tra 45-60 giorni», fanno sapere dallo stabilimento balneare, oltre tutto frequentatissimo.

Il sindaco di Melendugno Marco Potì: «Siamo felici e orgogliosi di questo ritrovamento sulle nostre spiagge. Spesso le tartarughe ritornano, si vede che si trovano bene in questi luoghi meravigliosi. Vogliamo sempre più diventare la costa delle bellezze naturali e così ringrazio la Guardia costiera, i volontari di Calimera e i gli operatori turistici che con la loro associazione tengono a tutelare il territorio. Un territorio gratificato dalle Bandiere blu, da quella Verde dell'Associazione Pediatri, perché siamo anche una spiaggia a misura di bambino. E ora anche a misura di tartarughe! Buona fortuna alle nostre amiche».