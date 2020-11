Lecce, viaggiava in auto con 76 chili di marijuana: arrestato 43enne albanese

LECCE - Nell’ambito del dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, intensificato in considerazione dello stato di emergenza connesso alla diffusione del virus COVID-19, i “Baschi verdi” della dipendente Compagnia di Lecce, mentre transitavano lungo l’asse viario Maglie-Lecce, notavano un’autovettura utilitaria il cui conducente, alla vista dei militari operanti, cercava di divincolarsi, aumentando la velocità di marcia.

I Finanzieri, insospettiti dall’atteggiamento del soggetto, nell’immediatezza, hanno effettuato preliminari accertamenti con l’ausilio della Sala Operativa del Comando Provinciale di Lecce per conoscere l’intestatario del veicolo in questione, rilevando che il relativo proprietario era un soggetto residente in Provincia di Modena.

In ragione altresì delle limitazioni al movimento sul territorio disposte da ultimo con il D.P.C.M. del 3 novembre scorso, i militari intimavano l’alt, bloccando la corsa del conducente del mezzo, risultato essere anche l’effettivo proprietario dello stesso, un albanese K.E. (classe 1977), residente a Marano sul Panaro (MO).

Il soggetto sottoposto a controllo, manifestando un forte stato di agitazione, a richiesta, non è stato in grado di giustificare la sua presenza in territorio salentino. Nel mentre, gli operanti notavano che nel vano bagagli era riposta della merce occultata da alcune coperte. Pertanto, si procedeva ad una ispezione dell’autovettura, rinvenendo così n. 25 panetti contenenti oltre 76 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed €. 550 in contanti, unitamente a n. 3 cellulari nella sua disponibilità.

Informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, K.E. è stato arrestato per traffico e detenzione di sostanza stupefacente e condotto presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’immissione sul mercato della droga, purtroppo sempre più di frequente destinata anche al consumo tra i giovani, avrebbe permesso di realizzare illeciti guadagni per oltre un milione di euro.

L’attività di servizio eseguita, conferma l’efficacia del controllo economico del territorio garantito dalle Fiamme Gialle salentine, anche nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.