Lecce, il nuovo murales porta gioia e colore in città

LECCE - La bellezza e l’universalità dell’arte protagoniste nel quartiere Stadio. È stato presentato ieri mattina il nuovo murales realizzato dagli street artist olandesi Karsky & Beyond in Via Ragusa. Il lavoro, raffigurante due picchi che scavano nel muro di una palazzina la loro casa, rientra nel progetto ARTogether del laboratorio d’arte urbana 167 B Street, vincitore del bando «Street Art - Artisti italiani e olandesi lanciano un messaggio insieme», promosso e ideato dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e dal Consolato Generale olandese di Milano. Tra i partner dell’iniziativa, il Comune di Lecce, Arca Sud Salento e la comunità parrocchiale San Giovanni Battista, retta da don Gerardo Ippolito.

«Per noi – dicono Karsky & Beyond – la street art significa portare colore e gioia nella vita delle persone in tutti i quartieri delle città, dovunque si trovino nel mondo».

Sono circa venti i murales presenti nel quartiere Stadio, nove dei quali di grandi dimensioni, realizzati da diversi artisti nazionali ed internazionali. Grazie a questi interventi artistici, il quartiere si è letteralmente trasformato in una galleria d’arte urbana a cielo aperto.

Il progetto, avviato nel 2017, ha già visto la partecipazione di artisti come Mantra (Francia), Artez (Serbia), Sabotoje Al Montaje (Spagna), Dimitris Taxis (Grecia), Millo (Italia), Checko’s (Italia), Bifido e Julieta XLF (Spagna).

«Il linguaggio dell’arte e della cultura – dichiara Massimo Salomone, console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Bari – unisce i popoli, ancor più in un momento di difficoltà condivise come quello che stiamo attraversando a causa del Covid19».

Soddisfazione espressa dall’associazione 167 B Street. «La nostra associazione, nata nel 2012, è impegnata – dichiara Ania Kitlas – in lavori di ricerca e sperimentazione dell’arte urbana. Sono diversi i lavori che stanno cambiando il volto del quartiere Stadio, una parte di città che secondo noi esprime fortissime potenzialità».

Sull’importanza della street art si è soffermata Rita Miglietta, assessore alle politiche urbanistiche e rigenerazione urbana. «La street art – evidenzia l’assessore – è immaginazione, poesia, colore. Lecce ha la fortuna di poter contare su artisti che con le loro opere sono riusciti a introdurre nel quartiere San Giovanni Battista storie e immagini che stanno contribuendo a rigenerare l’immaginario del quartiere».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore al welfare, Silvia Miglietta. «Il quartiere Stadio – aggiunge la Miglietta – è vivo e brulicante di vita. L’amministrazione comunale ha investito in progetti di rigenerazione sociale, con la fondamentale collaborazione della parrocchia, che sfidano solitudine e marginalità».

«L’orgoglio di Arca Sud e penso di tutti gli abitanti – sottolinea Sandra Zappatore di Arca Sud – è che finalmente di questo quartiere si parli non più come periferia problematica della nostra città, ma per raccontare della bellezza, dell’arte, della cultura, della rinascita di una comunità».