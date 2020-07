Castro, 2 finanzieri morirono in mare 20 anni fa inseguendo scafisti albanesi: la cerimonia

Questa mattina è stata deposta una corona d’alloro al monumento che, a Castro Marina (Le), ricorda il sacrificio dei Finanzieri mare Salvatore De Rosa e Daniele Zoccola, Medaglie d’Oro al Valor Civile, caduti esattamente venti anni fa mentre erano in servizio nelle acque antistanti la grotta Zinzulusa.

Alla cerimonia, culminata con gli “onori ai Caduti della Guardia di Finanza”, erano presenti i genitori ed i parenti più stretti delle due Medaglie d’Oro al Valor Civile, nonché il Comandante Regionale Puglia, Gen. D. Francesco Mattana, il Comandante Provinciale di Lecce, Colonnello Luigi Carbone, il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, Colonnello Domenico Di Biase e il Sindaco di Castro, Avv. Luigi Fersini.

Un Reparto in armi ha salutato in forma solenne i Finanzieri di mare De Rosa e Zoccola, che all’alba del 24 luglio 2000, imbarcati su una vedetta impegnata in un’operazione di contrasto al traffico di migranti nelle acque del Canale d’Otranto, inseguirono un gommone albanese dal quale erano appena sbarcate numerose persone. Durante le concitate fasi dell’operazione, più rischiose in quanto svolte nottetempo, i Finanzieri persero tragicamente la vita quando gli scafisti albanesi, per evitare la cattura, si gettarono in acqua e, bloccando i comandi, lanciarono deliberatamente la loro potente imbarcazione contro l’unità navale della Guardia di Finanza che fu speronata.

I criminali furono poi catturati, processati e condannati con sentenza definitiva per omicidio volontario. Nel dicembre del 2007 la Guardia di Finanza ha deciso di intitolare ai due Finanzieri caduti in servizio altrettanti Guardacoste classe Bigliani VIII, della lunghezza di oltre 28 metri, anch’essi presenti oggi sul luogo della cerimonia - nelle acque antistanti la grotta Zinzulusa - per onorare la memoria dei caduti nella ricorrenza del ventennale del tragico evento e confermare l’immutata vicinanza del Corpo alle famiglie delle due vittime del dovere.

Al termine della cerimonia al monumento, è stata officiata una messa in suffragio dei Finanzieri De Rosa e Zoccola, a cura del Cappellano Militare del Comando Regionale Puglia, nella Chiesa di Maria Santissima Annunziata.