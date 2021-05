Bari, donati 5 quintali di pasta e biscotti a famiglie fragili

«Ci sono tante famiglie che sono diventate fragili o più fragili per colpa della pandemia, di questa emergenza sanitaria che è diventata anche un’emergenza economica e sociale, però per fortuna in questa città c'è una rete di solidarietà importante, ci sono tante associazioni, parrocchie, scuole, singoli cittadini e tante aziende che ci aiutano a non lasciare indietro nessuno». Lo ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in occasione della consegna da parte della Divella spa di una donazione straordinaria di 5 quintali di pasta e biscotti. La consegna dei cartoni contenenti i beni di prima necessità è avvenuto nella piazza antistante la Cattedrale di Bari con la collaborazione dell’Esercito ed è stata consegnata simbolicamente nelle mani del parroco della Cattedrale, don Francesco Lanzolla, che destinerà una parte alle famiglie in difficoltà e un’altra parte alla mensa dei poveri gestita dalla parrocchia.

(foto Luca Turi)