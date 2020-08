Treni più veloci al Sud: premier Conte a Ceglie riceve la t-shirt per appoggiare la battaglia

Durante la sua visita a Ceglie Messapica (Br) in occasione dell'appuntamento con La Piazza, l'evento all'interno del quale è stato intervistato dal direttore di Affaritaliani, Angelo Maria Perrino, il premier Giuseppe Conte ha ricevuto la t-shirt della campagna #VOGLIAMOANCHEALSUDTRENIPIUVELOCI, promossa dall'associazione L'Isola che non c'è. Al presidente del Consiglio è stato donato anche il manuale Regioni Sicure, un dossier redatto da 120 docenti delle Università Pugliesi per il post lockdown. Lavoro, quest’ultimo, a cui ha partecipato anche l’Associazione e che presto diventerà un volume, unico nel suo genere in Italia - come ha detto lo stesso presidente Conte.