Regionali 2020, Fitto: «Regione non ha speso soldi per dissesto»

BARI - «Incredibile. In queste ore leggo di inaugurazioni di opere contro dissesto idrogeologico con soldi messi a disposizione della Regione Puglia 10 anni fa dal Governo Berlusconi e non viene detto nulla sul fatto che di quelle risorse - stiamo parlando di 194 milioni di euro - si devono ancora spendere il 20% e che del Patto per la Puglia, altri 100 milioni di euro, sono stati banditi solo le progettazioni». Lo dichiara il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Raffaele Fitto. «Nulla viene detto - prosegue - sul fatto che la Puglia è maglia nera sulla realizzazione degli interventi: in Puglia occorrono mediamente 10 anni contro i 6,7 della media italiana. Evidentemente i poteri straordinari conferiti al commissario non sono serviti a nulla. Per questo stamattina ho voluto personalmente rendermi conto del disastro prodotto dal maltempo nel nord della Puglia, dove le aziende agricole fra Lesina e Poggio Imperiale sono state travolte dal fango che ha distrutto le coltivazioni di pomodori, mandando all’aria il raccolto di un’intera annata».