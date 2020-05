Far West a Bari, sparatoria a Carrassi. Nessun ferito

BARI - Una sparatoria dai contorni poco chiari è avvenuta intorno alle 18 tra via Piave e Via Maggiore Francesco Baracca, nel popoloso quartiere Carrassi.

La dinamica non è ancora definita e sul posto sono intervenute volanti della Polizia e auto dei Carabinieri. Gli inquirenti hanno ritrovato a terra 4-5 bossolidi pistola a conferma che sono stati esplosi diversi colpi.

Al momento nessuno si sbilancia. Potrebbe essere stato un "botta e risposta" tra clan rivali o un regolamento di conti o un avvertimento. Gli investigatori sono impegnati ad ascoltare alcuni testi per ricostruire cosa sia accaduto e il movente della sparatoria. Non sono stati segnalati al momento feriti nonostante la strada fosse trafficata e ci fossero diverse persone in giro.