Altamura, termoscanner e mascherine donate all'ospedale dall'Amg

ALTAMURA – Un dono dai medici gravinesi all’Ospedale di Altamura, a sostegno della sanità del territorio. 250 mascherine FFP2 e soprattutto un nuovo termoscanner digitale che presto sarà posizionato all’ingresso del “Fabio Perinei” per verificare la temperatura corporea di chiunque entri nel presidio. Il termoscanner e i dispositivi di protezione, donati dall’Associazione Medica Gravinese (AMG), sono stati consegnati stamane dalla presidente, Grazia Fortunato, al direttore medico dell’Ospedale della Murgia, Domenico Labate, come segno della vicinanza e solidarietà con tutti gli operatori sanitari impegnati quotidianamente nell’assistenza sanitaria.

«E’ l’ennesimo gesto importante nei confronti di chi lavora in ospedale e delle persone che vi entrano: – spiega il direttore Labate – una bella e concreta testimonianza, anche perché arriva da medici impegnati anch’essi in questi mesi nel contrastare la pandemia. Questo nuovo termoscanner andrà ad affiancare l’apparecchio già funzionante e, insieme, potranno sveltire l’ingresso in ospedale, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso come accade in prima mattinata, in modo da rendere la struttura ancora più sicura e l’accesso delle persone molto più fluido».

Raddoppiano, dunque, i controlli all’ingresso in Ospedale, per cui entrare sarà ancora più sicuro e anche più veloce.

Alla consegna sono intervenuti alcuni rappresentanti dell’Associazione Medica Gravinese, la direttrice amministrativa del “Perinei”, Rachele Popolizio, e i dirigenti medici della direzione sanitaria del nosocomio. Per la presidente Fortunato, impegnata professionalmente come responsabile di struttura semplice Area Nord del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, è stata l’occasione per ricordare l’attività benefica dell’Associazione Medica Gravinese: «Durante la recente emergenza pandemica – ha sottolineato - l'AMG si è fatta promotrice di una raccolta fondi che ha consentito di donare DPI, disinfettanti, termometri digitali, saturimetri che sono stati donati alle varie figure sanitarie coinvolte nell’emergenza Covid. Oggi, grazie a tali donazioni di privati cittadini, stiamo regalando all'Ospedale del nostro territorio un termoscanner e 250 mascherine FFP2. L'Ospedale della Murgia si è distinto nella gestione dell'emergenza Covid per l'alta professionalità e umanità del suo direttore medico dr. Domenico Labate e di tutti i suoi collaboratori, per la tempestività e gestione dei casi e per l'operare in rete con le altre strutture sanitarie del territorio. Un grazie, a nome mio e di tutto il Direttivo, alla ASL Bari e a tutto il personale dell'Ospedale della Murgia che hanno instancabilmente affrontato una difficile emergenza, ma che in ogni momento hanno saputo difendere l'ospedale, il personale che vi opera e hanno sempre agito nell'interesse dei cittadini».