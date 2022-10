XVII Giornata nazionale del cane guida: gran festa per le strade a Bari

BARI - Si è celebrata questa mattina nelle strade di Bari la XVII giornata nazionale del cane guida. A prendere parte all'evento organizzato dall'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti Puglia Onlus-Aps, il Presidente Regionale Paolo Lacorte e il Responsabile Comunicazione e informazione Antonio Giampietro. Tra gli altri anche l'assessore Paola Romano. Un momento di festa a cui ha preso parte tutta la cittadinanza barese-

«Ringraziamo la commissione regionale cani guida ottimamente coordinata dalla nostra Elisabetta Franco - scrivono in una nota l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti pugliesi - e tutti gli amici pugliesi per la partecipazione, l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti ONLUS APS con sede territoriale di Bari e il Presidente Vito Mancini per il supporto, quella di Taranto Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps - Taranto per la presenza gradita della presidente Maria Lacorte, che ha passato virtualmente il testimone a Bari per questa importante iniziativa. Un grazie speciale all’amministrazione di Bari Comune di Bari per la vicinanza che sempre mostra nei confronti della nostra associazione, l’Assessore Paola Romano che ci ha onorato della sua presenza, la polizia municipale che ci ha aiutato a far sì che tutto si svolgesse in totale sicurezza e i volontari che ci hanno supportato durante l’evento».