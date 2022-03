Claudio Amendola sul set a Bari: le foto della troupe sul lungomare

Si chiama Il Patriarca la nuova fiction che andrà in onda su Canale 5 e che si sta girando in Puglia in queste settimane. Una fiction di e con Claudio Amendola, prodotta da CamFilm in collaborazione con Taodue, con il sostegno di Apulia Film Commission. Dall'inizio del mese il set si sta spostando tra Bari e Monopoli, ed ecco alcune immagini dell'attore mentre è sul lungomare della città insieme alla troupe.