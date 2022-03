La scoperta delle bellezza di Puglia con le «Giornate Fai»

BARI - Dei settecento luoghi riaperti e fruibili al pubblico in Italia, in occasione delle «Giornate Fai di Primavera» del prossimo weekend (26 e 27 marzo), ve ne sono quarantuno, dislocati su venticinque territori. L'evento nazionale dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio del «bello», giunto alla sua trentesima edizione, avrà come consuetudine aree poco conosciute che, per l'occasione, aprono le loro porte. Chiese, castelli, biblioteche, collezioni d'arte, musei, itinerari didattici e percorsi naturalistici. Tutto questo è racchiuso nelle «Giornate Fai» che vedranno anche la Puglia come scenografia dell'estetica culturale da toccare con mano.

Questo è l'elenco dei luoghi della Puglia inseriti nel programma ufficiale del Fondo per l'Ambiente Italiano e che saranno dunque visitabili nel prossimo weekend con il relativo programma di fruizione: masseria «Torre dei cannoni» e centro storico a Conversano; Casino Pappalettere a Giovinazzo; centro storico di Cerignola detto «Terra vecchia»; la basilica di San Giovanni Battista a Foggia, unitamente alla Cattedrale, alla Chiesa di «Gesù e Maria» e alla chiesa dell'Addolorata; il Museo diocesano di Manfredonia; piazza del Carmine a San Severo; la chiesa matrice di San Lorenzo a Laterza; l'anfiteatro augusteo di Lucera; l'abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce unitamente a «Fai... perle medievali» presso la chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo e «Le vie del Tabacco: istituto Presta-Columella e Magazzino Concentramento»; la «Fabbrica del fumo in libertà» a Bari; la chiesa di Santa Lucia a Gravina di Puglia; il giardino «Galderisi» a Monopoli; il Castello Svevo di Brindisi; la Chiesa e il Monastero di Molfetta; «Antonio di Pillo Scultore» a Trinitapoli; Villa Lenti a Noci; la Cavette di Bauxite a Spinazzola; l'Epitaffio della Disfida nella Bat; l'«Archeologia industriale dell'Aqp: l'impianto Battaglia» a Villa Castelli; «Tratturo Magno» a San Paolo di Civitate; «La settimana Santa di Gallipoli: Confraternita della Purità, Confraternita Santissimo Crocifisso e Confraternita del Carmine»; a Campi Salentina «Le vie del Tabacco: la fabbrica»; «Fai: Perle medievali: villaggio rupestre di Macurano e Chiesa di Santa Barbara, Montesardo» ad Alessano; «Le vie del Tabacco: Cardigliano» a Specchia; il Convento di San Francesco a Manduria; la Scuola Volontari Aeronautica Militare-Ex Saram con Palazzo Brasini a Taranto.