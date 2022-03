Il Foggia stende il Picerno 3-2, doppietta di Ferrante e rete di Petermann

Partita ricchissima di gol quella tra il Foggia e il Picerno, che i rossoneri pugliesi hanno vinto in casa per 3-2 dopo ben 98 minuti di gioco. Ad aprire le danze Alexis Ferrante al 36esimo, autore di una doppietta (il secondo gol nel secondo tempo, all '82'); il terzo gol per i pugliesi è invece di Davide Petermann (54'). Due le reti per il Picerno: una di Vivacqua al 62' e l'ultima di Parigi al 94esimo, sul finale.

(foto Maizzi)