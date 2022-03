Bari, polizia in piazza per educare alla non violenza

BARI - La polizia di Stato in piazza in occasione della Giornata internazionale della donna, grazie alla campagna «Questo non è Amore».

Il camper della polizia, con a bordo una equipe specializzata costituita da un medico/psicologo della polizia di Stato, da un operatore esperto della sezione specializzata della squadra mobile e della sezione «Reati contro la persona», insieme alla consulente legale del centro antiviolenza del Comune di Bari, è stata impiegata questa mattina in Piazza Umberto, presso la stazione ferroviaria di Bari Centrale, e sarà presente, questo pomeriggio, in centro città.

L’equipe provvederà ad informare adeguatamente la cittadinanza, supportare eventuali vittime e raccogliere segnalazioni.

Sempre questa mattina, in piazza del Ferrarese, l’associazione donatori volontari Polizia di Stato «Donatorinati» ha effettuato una raccolta straordinaria di sangue, aperta al personale dipendente ed a tutta la cittadinanza, attraverso l’impiego di personale medico e di un’autoemoteca dell’Ospedale San Paolo di Bari.