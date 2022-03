Scienziate e guerrigliere, scrittrici e filosofe: donne «giganti» a Troia

TROIA - Scienziate e guerrigliere, atlete e insegnanti, scrittrici e filosofe. Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della donna, la cittadina dauna di Troia ha raccontato il lungo cammino dell’emancipazione femminile con una mostra, ospitata nel centro storico. All’ingresso di tutti gli esercizi commerciali del corso sono state esposte le gigantografie cartellonate di donne che, con coraggio e determinazione, hanno contribuito alle conquiste sociali e culturali, al riconoscimento dei diritti civili. La mostra intitolata «Straordinarie Donne» è stata dedicata alle donne in fuga dalla guerra, ma anche alle donne che hanno scelto di restare in Ucraina a combattere. A tutte le donne dei Paesi in guerra e a tutte quelle cui, ancora, sono negati diritti fondamentali.

In serata, alle ore 20, al Teatro Cimaglia, lo spettacolo «La Principessa Scalza» con Daniela Baldassarra, una potente satira sulla condizione femminile. I due eventi sono organizzati dal Comune di Troia in collaborazione con Galiv e le attività commerciali del corso.