Foggia, autocompattatore in fiamme nella notte, bruciano i rifiuti

Ancora un autocompattatore Amiu in fiamme. È successo stanotte in via San Severo a Foggia dopo che il mezzo aveva svuotato alcuni cassonetti dei rifiuti. L'autista ha subito lanciato l'allarme e sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha fatto svuotare il cassone e spento l'incendio. Adesso si sta tentando di stabilire la dinamica degli eventi. Fortunatamente l'autista è rimasto illeso e si stanno accertando i danni riportati dal mezzo.

foto Maizzi