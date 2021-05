Foggia, autocompattatore a fuoco: illeso l'autista

Foggia - Momenti di paura ieri notte in via San Severo a Foggia. L'autista di un autocompattatore Amiu, durante il suo servizio di raccolta dei rifiuti nei cassonetti, giunto in via San Severo si è accorto che nel cassone si stava sviluppando un incendio. Di lì a poco, è giunta sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha fatto svuotare il cassone e spento l'incendio. Adesso si sta tentando di stabilire la dinamica degli eventi. Fortunatamente l'autista e rimasto illeso e, grazie alla sua prontezza, l'autocompattatore non ha riportato alcun danno.