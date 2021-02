Tentato assalto a portavalori tra Candela e Foggia: spari, mezzo in fiamme

Tentato assalto questa mattina ad un portavalori della ditta Cosmopol lungo la strada statale che da Candela conduce a Foggia. I banditi non sono riusciti a portar via il denaro ma - a quanto si apprende da fonti interne - hanno sottratto le pistole ai vigilanti. Pare che durante il colpo siano stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, i banditi hanno posizionato al centro della carreggiata un mezzo, poi dato alle fiamme, per bloccare la marcia del portavalori che procedeva in direzione di Foggia. I banditi sarebbero fuggiti a bordo di due jeep e un furgone bianco ed una Fiat 500. Sul posto stanno operando i carabinieri e gli uomini dell’Anas che stanno provvedendo a deviare il traffico su altre strade.