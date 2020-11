Foggia, investita da auto viene sbalzata nei campi lungo la SS 90: muore ragazzina

FOGGIA - È stata travolta da un'auto mentre percorreva la Statale 90: la tragedia si è consumata questa mattina e pagarne le conseguenze sarebbe stata una ragazzina romena di meno di 18 anni. L'investimento è avvenuto alla periferia di Foggia, al km 72,500.

Ad investire la ragazzina è stata una Tesla il cui conducente, dopo l'impatto con il pedone, si è fermato per prestare i primissimi soccorsi. Purtroppo per la sventurata non c'è stato nulla da fare.

Il suo corpo, probabilmente sbalzato a causa dell'impatto, è stato trovato nei campi a qualche metro di distanza dal luogo esatto dell'impatto. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.