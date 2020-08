Manfredonia, violento impatto tra auto sulla statale «89»: 2 feriti gravi

MANFREDONIA - Tragedia sfiorata, questo pomeriggio, sulla strada statale «89» per Mattinata in prossimità della galleria «Monte Saraceno». A scontrarsi, per cause ancora poco chiare, sono state due autovetture, una Ford e un Audi «A4»: violento è stato l'impatto tra i veicoli, quasi sicuramente frontale.

Feriti gli occupanti delle auto che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti d'urgenza in ospedale con ambulanza ed elisoccorso. Le loro condizioni, pare, sono gravi.

Sul posto, oltre agli agenti della Polstrada, cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il tratto della statale è stato interdetto al traffico per alcune ore per consentire le operazioni di rimozione degli automezzi incidentati e per bonificare il manto stradale.