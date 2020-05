Foggia, assembramenti all'Unicredit di piazza Giordano. Intervengono i CC

FOGGIA - Assembramenti davanti alla banca e persone senza mascherina. Questa mattina si è reso necessario l'intervento dei carabinieri per riportare l'ordine davanti all'Unicredit di piazza Giordano.

All'esterno della banca si è verificato un assembramento non consentito dalle norme anti-Covid-19. Gli utenti in fila non rispettavano la distanza di sicurezza prevista e alcuni erano addirittura senza mascherina.

I carabinieri dopo qualche tensione hanno intimato i cittadini a rispettare la legge che dispone l'obbligo dei dispositivi di sicurezza e il distanziamento sociale.