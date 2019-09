Apricena, incendio distrugge azienda agricola. Sindaco Potenza: «Sacrifici e sogni in frantumi»

Un vasto incendio ha devastato ieri sera una nota azienda agricola ad Apricena (Fg), sulla via di San Marco. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono intervenuti per domare la fiamme, ma la struttura è stata semidistrutta. Affranto il sindaco del paese che ha pubblicato questo post su Facebook:

«Una triste notizia per Apricena. La nota azienda agricola, BIO ORTO, tra le più importanti del nostro territorio, che produce ed esporta in tutto il mondo i prodotti della nostra terra, è andata in fumo, devastata da un incendio che ha semidistrutto l'intero complesso, sulla via di San Marco. Un dolore immane. Un'azienda storica della nostra città in ginocchio, centinaia di persone che lavorano lì ogni giorno, chissà da domani cosa faranno. Sacrifici e sogni in frantumi. Una tristezza immane.

Sono stato personalmente sul posto per portare la mia vicinanza alla famiglia di Nino Passalacqua, ed ho interloquito con i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine intervenute sul posto. Stiamo monitorando, con gli enti preposti, eventuali atti amministrativi di mia competenza, qualora a causa dello sviluppo dell'incendio ci dovessero essere rischi per l'ambiente e la salute pubblica»

(foto Maizzi)