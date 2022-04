VERONA - Le donne della Basilicata «sono protagoniste alla 54esima edizione del salone internazionale dei vini e dei distillati». AL Vinitaly, infatti, come rende noto la Regione lucana «sono protagoniste due giovani donne lucane. Apprezzate dalla critica e dagli esperti del settore per la loro forza e la loro capacità imprenditoriale, Carolin Martino ed Elena Fucci hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Carolin Martino si è aggiudicata il premio Cangrande per il contributo apportato all'enologia nazionale».

Questa la motivazione del riconoscimento alle due vitivinicultrici: «Prima donna e più giovane presidente del Consorzio di tutela dell'Aglianico del Vulture doc. Ha innovato la produzione aziendale anche introducendo una linea di articoli cosmetici a base di vino e sottoprodotti dell'uva». Da Verona Carolin Martino racconta di questa avventura nel mondo del vino, delle sfide future e delle innovazioni apportate in cantina e in vigna.

Altra protagonista dell'edizione 2022 del Vinitaly è stata Elena Fucci a cui è stato conferito il riconoscimento di «icona del vino». Interprete del suo territorio e dei vini vulcanici del Vulture, è tra le sette donne produttrici che hanno fatto e continuano a scrivere la storia del vino italiano. Nel suo intervento racconta del premio, del suo percorso da vignaiola, della decisione di vinificare i vigneti del nonno, di scommettere nella sua terra e della moderna ed innovativa cantina bio realizzata con materiale da riciclo.

La Regione Basilicata racconta le sue storie di eccellenza, come quest'ultima delle produttrici del vino nel suo canale podcast «La Regione in Podcast». Qui il racconto ascoltabile sulla puntata femminile al «Vinitaly»